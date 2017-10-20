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ЗМІ: Нациста Мільчакова, який воював на Донбасі, знайшли в Сирії

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 03:24
ЗМІ: Нациста Мільчакова, який воював на Донбасі, знайшли в Сирії

Громадянин РФ Олексій Мільчаков, який керував неонацистським батальйоном бойовиків "Русич", що воював на Донбасі, перебуває в складі "ПВК Вагнера" в Сирії.

Про це пише російське видання "Фонтанка".

"Розглядаючи фотографії з бійцями "ПВК Вагнера" на базі, розташованій біля заводу Хаян в сирійській провінції Хомс, "Фонтанка" зустріла знайому особу. Безсумнівно, це був він - Олексій Мільчаков", - пише інтернет-газета.

Басейн на заводі Хаян під Пальмірою
Басейн на заводі Хаян під Пальмірою

Повідомляється, що кілька місяців тому на питання про рід занять Мільчаков неправдоподібно відповідав, що зайнятий на будівництві стратегічного об'єкта - Кримського мосту.

Також видання цитує коментар Мільчакова про виведення батальйону бойовиків "Русич" з Донбасу, однією з причин він називав вимогу підписати контракт про службу в "озброєних силах ДНР", яку він вважав неприйнятною.

"Свої завдання група виконала, ресурси цієї війни отримала, і далі в таких умовах і незрозуміло за чиї інтереси ми воювати не будемо ... Нас чекає наступна війна", - заявив він.

Як повідомлялося, головна військова прокуратура встановила, що в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 недалеко від селища Привітне Слов'яносербського району Луганської області загинули близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" і 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина РФ Олексія Мільчакова направлено до суду, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, як повідомив 7 жовтня голова СБУ Василь Грицак, члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі.

За його словами, група Вагнера є найбільшою з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі і в Сирії.

"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб – членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5000 осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015), Сирія - з серпня 2015 року" , - повідомив Грицак.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбастероризмРосіяСирія
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