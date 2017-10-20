СМИ: Воевавшего на Донбассе неонациста Мильчакова нашли в Сирии

Гражданин РФ Алексей Мильчаков, который руководил воевавшим на Донбассе неонацистским батальоном боевиков "Русич", воюет в составе "ЧВК Вагнера" в Сирии.

Об этом пишет российское издание "Фонтанка".

"Рассматривая фотографии с бойцами "ЧВК Вагнера" на базе, расположенной у завода Хаян в сирийской провинции Хомс, "Фонтанка" встретила знакомое лицо. Несомненно, это был он – Алексей Мильчаков", - пишет интернет-газета.

Бассейн на заводе Хаян под Пальмирой

Сообщается, что несколько месяцев назад на вопрос о роде занятий Мильчаков неправдоподобно отвечал, что занят на строительстве стратегического объекта – Крымского моста.

Также издание цитирует комментарий Мильчакова о выводе батальона боевиков "Русич" с Донбасса, одной из причин он называл требование подписать контракт о службе в "вооруженных силах ДНР", которое он посчитал неприемлемым.

"Свои задачи группа выполнила, ресурсы этой войны получила, и дальше в таких условиях и непонятно за чьи интересы мы воевать не будем... Нас ждет следующая война", - заявил он.

Как сообщалось, главная военная прокуратура установила, что в результате преступных действий Мильчакова, а именно устроенной им засады 5 сентября 2014 недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Обвинительный акт по обвинению гражданина РФ Алексея Мильчакова направлен в суд, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, как сообщил 7 октября глава СБУ Василий Грицак, члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе.

По его словам, группа Вагнера является крупнейшей из ЧВК, которые по заданию Кремля участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе и в Сирии.

"Впервые деятельность ЧВК Вагнера на территории Украины зафиксировано 29 мая 2014 года. Установлены 1587 лиц - членов "группы Вагнера", общий количественный состав - около 5000 человек. География применения: ОРДЛО (июнь 2014 - август 2015), Сирия - с августа 2015 года", - сообщил Грицак.