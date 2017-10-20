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КНДР вимагає, щоб Австралія дистанціювалася від США

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 06:08
КНДР вимагає, щоб Австралія дистанціювалася від США

Австралійський уряд отримав листа від Північної Кореї з вимогою дистанціюватися від адміністрації Трампа.

Про це пише BBC.

У листі засуджується попередження президента США про те, що Америка знищить Північну Корею, якщо вона буде змушена захищатися.

Австралійський прем'єр-міністр Малькольм Тернбулл повідомив, що лист відправлено й іншим країнам.

За його словами, це продемонструвало, що дипломатичний тиск на Північну Корею працює, незважаючи на те, що документ написано у властивій КНДР манері.

Односторінковий лист відправлено через посольство Північної Кореї в Індонезії та підписано Комітетом у закордонних справах Верховного народного зібрання Пхеньяна.

Він закликає інші уряди відмовитися від "огидних і нерозважливих дій адміністрації Трампа", повторюючи, що США можуть нести відповідальність за "жахливу ядерну катастрофу".

Тернбулл, у свою чергу, сказав, що Північна Корея несе відповідальність за ескалацію напруженості "погрозами запуску ядерних ракет по Японії, Південній Кореї і Сполученим Штатам".

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп описала цей лист як "безпрецедентний" крок  Північної Кореї.

У суботу Пхеньян попередив, що Австралія "не зможе уникнути катастрофи", якщо вона буде слідувати політиці Америки щодо режиму Кім Чен Ина.

Як повідомлялося, Північна Корея пригрозила в ООН, що країни, які приєднаються до військових дій США проти них, наражаються на помсту.

Раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Як відомо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Теми: Північна КореяАвстраліяСША
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