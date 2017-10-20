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КНДР требует, чтобы Австралия дистанцировалась от США

Пятница, 20 октября 2017, 06:08
КНДР требует, чтобы Австралия дистанцировалась от США

Австралийское правительство получило письмо от Северной Кореи  с требованием дистанцироваться от администрации Трампа.

Об этом пишет BBC.

В письме осуждается предупреждение президента США о том, что Америка уничтожит Северную Корею, если она будет вынуждена защищаться.

Австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл сообщил, что письмо было отправлено и другим странам.

По его словам,  это продемонстрировало, что дипломатическое давление на Северную Корею работает, несмотря на то, что документ  написан в свойственной КНДР манере.

Одностраничное письмо было отправлено через посольство Северной Кореи в Индонезии и подписано Комитетом по иностранным делам Верховного народного собрания Пхеньяна.

Он призывает другие правительства отказаться от "отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа", повторяя, что США могут нести ответственность за "ужасную ядерную катастрофу".

Тернбулл, в свою очередь, сказал, что Северная Корея несет ответственность за эскалацию напряженности "угрозами стрельбы ядерными ракетами по Японии,  Южной Корее и Соединенным Штатам".

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп описала это письмо как "беспрецедентный" шаг из Северной Кореи.

В субботу Пхеньян предупредил, что Австралия "не сможет избежать катастрофы", если она будет следовать политике Америки в отношении режима Ким Чен Ына.

Как сообщалось, Северная Корея пригрозила в ООН, что страны, которые присоединятся к военным действиям США против них, подвергнутся мести.

Ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Как известно, Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Темы: Северная КореяАвстралияСША
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