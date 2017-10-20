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Кваліфікацію злочину Полякова не змінювали

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 11:25

Антикорупційні органи не змінювали кваліфікацію злочину, який інкримінують народному депутату Максиму Полякову.

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП залишають незмінною свою позицію щодо кваліфікації злочину, у вчиненні якого підозрюють народного депутата Максима Полякова, фігуранта така званої "бурштинової справи", – сказано у відповіді.

Як і раніше, йдеться про ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України – "діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище".

"В ході розслідування детективи НАБУ встановили нові обставини, через які підозра потребувала уточнень. Водночас підкреслимо, що їхній зміст не змінює позицію слідства стосовно підозрюваного", – заявили в бюро

Раніше Поляков заявив, що з нього знято звинувачення у вимаганні хабара. На це в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що "вимагання – знято", але інкримінується отримання хабара.

Адвокат іншого фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата також заявляв, що з підозри його підзахисному вилучили звинувачення у вимаганні у складі групи осіб, хоча статті звинувачення не змінилися.

Теми: ПоляковНАБУхабарВерховна Радабурштин
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