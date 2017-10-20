САП: Полякову інкримінують не вимагання, але отримання хабара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтверджує, що з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова знято звинувачення у вимаганні хабара.



Про це сказав заступник керівника САП Володимир Кривенко "Українським новинам".



"Поляков перекручує факти, кваліфікуючу ознаку – вимагання – знято. Але все інше залишається", – сказав він.



За його словами, депутату інкримінується отримання хабара (неправомірної вигоди), ст. 368 Кримінального кодексу.



Раніше Поляков заявив, що з нього знято звинувачення у вимаганні хабара.

Депутат є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень, але відмовився надягати браслет.

Через це на початку вересня Солом'янський райсуд Києва спрямував цю заставу у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень, яку, як повідомлялось, він також вніс.