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Квалификацию преступления Полякова не меняли

Пятница, 20 октября 2017, 11:25

Антикоррупционные органы не меняли квалификацию преступления, инкриминируемого народному депутату Максиму Полякову.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревают народного депутата Максима Полякова, фигуранта такая называемого "янтарного дела", – говорится в ответе.

Как и ранее, говорится о ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – "деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".

"В ходе расследования детективы НАБУ установили новые обстоятельства, по которым подозрение требовало уточнений. В то же время подчеркнем, что их содержание не меняет позицию следствия в отношении подозреваемого", – заявили в бюро.

Ранее Поляков заявил, что с него снято обвинение в вымогательстве взятки. На это в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что "вымогательство – снято", но инкриминируется получение взятки.

Адвокат другого фигуранта "янтарного дела" Борислава Розенблата также заявлял, что из подозрения его подзащитному изъяли обвинения в вымогательстве в составе группы лиц, хотя статьи обвинения не изменились.

Темы: ПоляковНАБУвзяткаВерховная Радаянтарь
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