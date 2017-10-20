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Поляков заявив, що з нього знято звинувачення у вимаганні хабара

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 02:01
Поляков заявив, що з нього знято звинувачення у вимаганні хабара

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Максим Поляков, якого підозрюють в отриманні хабара, завляє, що з нього знято звинувачення.

Про це він написав у facebook.

"Сьогодні дійсно сталася велика перемога, з мене повністю знято звинувачення щодо вимагання хабаря!!!  Генеральним прокурором України змінено звинувачення - виключено ознаки вимагання", - заявив він.

При цьому Поляков очікує на повне зняття звинувачень за кілька місяців.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень, але відмовився надягати браслет.

Через це на початку вересня Солом'янський райсуд Києва спрямував цю заставу у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень, яку, як повідомлялось, він також вніс.

Теми: Поляковпрокуратурабурштин
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