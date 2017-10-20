Зайцеву, яка влаштувала ДТП у Харкові, доставили до суду

Дочку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, доставили до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Автор Вахтанг Гахеладзе

nakipelo.ua

Як повідомив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook, засідання відбудеться о 14:00 у Київському райсуді Харкова.

"Прокуратура і поліція будуть наполягати на обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту на період слідства для запобігання спробам ухилитися від відповідальності за скоєне", - написав Геращенко.

Водночас він додав, що суд за статтею, за якою Зайцевій оголосили про підозру, може відпустити підозрювану під заставу або домашній арешт.

Фото dozor.kharkov.ua

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

За попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Згодом Геращенко заявив, що водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру.

Українська правда