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Зайцеву, яка влаштувала ДТП у Харкові, доставили до суду

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:15

Дочку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, доставили до суду для обрання міри запобіжного заходу.

 
Автор Вахтанг Гахеладзе
 
nakipelo.ua

Як повідомив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook, засідання відбудеться о 14:00 у Київському райсуді Харкова.

"Прокуратура і поліція будуть наполягати на обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту на період слідства для запобігання спробам ухилитися від відповідальності за скоєне", - написав Геращенко.

Водночас він додав, що суд за статтею, за якою Зайцевій оголосили про підозру, може відпустити підозрювану під заставу або домашній арешт.

 
Фото  dozor.kharkov.ua 
 
Фото  dozor.kharkov.ua 

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

За попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Згодом Геращенко заявив, що водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка  збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру. 

Українська правда 

Теми: ХарківДТПсуд
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