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Ахметов заплатил $1 млн Марлосу за согласие стать украинцем – источники

Пятница, 20 октября 2017, 14:27
Ахметов заплатил $1 млн Марлосу за согласие стать украинцем – источники

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов выплатил бразильцу Марлосу 1 миллион долларов бонусных за его согласие сменить гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в донецком клубе.

Таким решением Ахметов решил сразу вопрос с продлением контракта для Марлоса в "Шахтере".

По информации источника, после выплаты подъемных Марлос согласился подписать с донецким клубом новый контракт на 4 года, хотя перед этим был согласен только на два года.

К тому же, теперь полузащитник не будет считаться легионером в "Шахтере", что также очень важно для Ахметова, учитывая засилье бразильцев в составе чемпионов Украины.

Отметим, что Марлос дебютировал за сборную Украины в матчах отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

В пресс-службе ФК "Шахтер", в свою очередь, заявили УП, что не уполномочены давать комментарии по телефону.

"Украинская правда" направила соответствующий информационный запрос и ждет ответа, который в пресс-службе пообещали предоставить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в конце сентября своим указом президент Петр Порошенко предоставил Марлосу украинское гражданство.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко утверждал, что полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт, потому что хотел стать украинцем, а не из-за получения возможности играть за сборную.

Как известно, в украинской футбольной Премьер-лиге существует лимит на иностранных игроков: максимум 7 легионеров могут быть на поле в составе одной команды.

Украинская правда

Темы: футбол
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