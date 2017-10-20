Ахметов заплатил $1 млн Марлосу за согласие стать украинцем – источники
Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов выплатил бразильцу Марлосу 1 миллион долларов бонусных за его согласие сменить гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в донецком клубе.
Таким решением Ахметов решил сразу вопрос с продлением контракта для Марлоса в "Шахтере".
По информации источника, после выплаты подъемных Марлос согласился подписать с донецким клубом новый контракт на 4 года, хотя перед этим был согласен только на два года.
К тому же, теперь полузащитник не будет считаться легионером в "Шахтере", что также очень важно для Ахметова, учитывая засилье бразильцев в составе чемпионов Украины.
Отметим, что Марлос дебютировал за сборную Украины в матчах отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.
В пресс-службе ФК "Шахтер", в свою очередь, заявили УП, что не уполномочены давать комментарии по телефону.
"Украинская правда" направила соответствующий информационный запрос и ждет ответа, который в пресс-службе пообещали предоставить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в конце сентября своим указом президент Петр Порошенко предоставил Марлосу украинское гражданство.
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко утверждал, что полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт, потому что хотел стать украинцем, а не из-за получения возможности играть за сборную.
Как известно, в украинской футбольной Премьер-лиге существует лимит на иностранных игроков: максимум 7 легионеров могут быть на поле в составе одной команды.
Украинская правда