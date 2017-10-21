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В полиции рассказали о версии, почему похитили младенца в Киеве

Суббота, 21 октября 2017, 14:18
Подозреваемые в похищении

Похитителям младенца в Киеве грозит до 12 лет заключения как за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом на брифинге в субботу сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как отметил Крищенко, полиция нашла ребенка в вагончинке на пилораме возле с.Новоселки Вышгородского района, где сожитель подозреваемой работает сторожем. Причастность сожителя к похищению в  настоящее время устанавливают.

По словам женщины, которую подозревают в похищении младенца, месяц назад она потеряла собственного ребенка.

"Одна из версий, которую она (подозреваемая в похищении - ред.) рассказывает - они потеряли ребенка месяц назад, выбросили его на свалку. Мы еще будем выяснять это, т.к. полиция Киева в последние месяцы не находила трупов младенцев на свалках", - сказал Крищенко.

"Одна из версий следствия - подозреваемые планировали выдать похищенного ребенка за свою, чтобы скрыть преступление", - добавил он.

Оба подозреваемых родились в 1997 году. Их психическое здоровье будет устанавливаться экспертизами. 

Крищенко сообщил, что медики осмотрели ребенка, его здоровью ничего не угрожает. Младенец уже передан родителям.

Потом Крищенко опубликовал в Facebook видео задержания.

Как известно, в субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.

2-месячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в Киеве в детском саду №606.

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении 2-месячного ребенка.

Ранее в полиции сообщили, что по факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения. 

Украинская правда 

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Темы: Киевполиция
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