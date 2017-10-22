Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій: Закон про реінтеграцію Донбасу можуть ухвалити найближчими тижнями

Неділя, 22 жовтня 2017, 21:57
Парубій: Закон про реінтеграцію Донбасу можуть ухвалити найближчими тижнями

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що законопроект президента про реінтеграцію Донбасу депутати ухвалять у найближчі пленарні тижні.

Про це він сказав журналістам у неділю в Шегині, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прогнози позитивні. Цей закон визнає Росію країною-агресором і в мене позитивні відчуття, що в українському парламенті достатня кількість патріотів, які зможуть проголосувати позитивно за цей законопроект", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що є велика ймовірність, що цей законопроект депутати ухвалять під час двох найближчих спарених пленарних тижнів, тобто 7-10 або 14-17 листопада.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Теми: ПарубійзаконодавствоДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Парубій
Парубій захворів на коронавірус
Парубій привів підтримку Чорновол під ДБР попри карантин
Парубій сходив на допит у ДБР
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: