Парубій: Закон про реінтеграцію Донбасу можуть ухвалити найближчими тижнями

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що законопроект президента про реінтеграцію Донбасу депутати ухвалять у найближчі пленарні тижні.

Про це він сказав журналістам у неділю в Шегині, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прогнози позитивні. Цей закон визнає Росію країною-агресором і в мене позитивні відчуття, що в українському парламенті достатня кількість патріотів, які зможуть проголосувати позитивно за цей законопроект", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що є велика ймовірність, що цей законопроект депутати ухвалять під час двох найближчих спарених пленарних тижнів, тобто 7-10 або 14-17 листопада.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.