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Шевченко хоче продовжити тренувати збірну з футболу

Понеділок, 23 жовтня 2017, 13:40

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко хотів би продовжити роботу з національною командою.

Про це він сказав на прес-конференції 23 жовтня в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я бачу прогрес в грі команди, бачу, що команда може грати краще і це в мене вселяє впевненість. Я хочу залишитися працювати з національною командою", – сказав тренер.

Шевченко зазначив, що тепер рішення має ухвалити виконком Федерації футболу України.

Головний тренер збірної підкреслив, що бере на себе відповідальність за невихід команди на чемпіонат світу 2018 року.

Як відомо, у вирішальному матчі відбору на Мундіаль підопічні Шевченка програли команді Хорватії з рахунком 0: 2 і не змогли вийти на чемпіонат світу-2018.

Пізніше з'явилася інформація, що Федерація футболу України не планує звільняти головного тренера збірної Андрія Шевченка і його штаб.

За інформацією видання Футбол 24, Шевченко буде готувати команду як мінімум до товариської зустрічі в листопаді.

Андрій Шевченко став тренером збірної в червні 2016 року, підписавши контракт за схемою 2+2. За час його роботи "синьо-жовті" провели 10 матчів.

Як відомо, фінальний етап Чемпіонату світу з футболу-2018 відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.

Як встановили державні правоохоронні служби та розвідки кількох країн, а пізніше підтвердив екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер, виграш Росією права на чемпіонат-2018 було підтасовано.

Теми: футбол
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