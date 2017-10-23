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Геращенко розповіла, як з російських військових на Донбасі роблять українців

Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:08

У військовослужбовців з РФ, яких присилають воювати на Донбас, забирають паспорти, щоб приховати російське походження.

Про це повідомляє у Facebook Ірина Геращенко, член тимчасової контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, що збирається в Мінську.

"З джерел, яким довіряємо, отримано інформацію, що у російських "ихтамнет", яких перекидають на Донбас, в примусовому характері на час виконання бойових завдань, вилучають російські паспорти і військові квитки і вручають папірці "граждан лднр", - пише вона.

Геращенко пояснила, що це робиться на випадок загибелі таких військових на Донбасі. Тоді, за її словами, їх не можна буде ідентифікувати як росіян.

Учасниця ТКГ розповіла, що на останній зустрічі в Мінську, коли обговорювали поїздку координатора ОБСЄ у в'язниці на окупованих територіях, представники ОРЛО почали наполягати, аби координатор зустрівся з "громадянами Росії, які давно живуть у Луганську й ось вирішили отримати паспорта "республік", оскільки хочуть захищати ОРДЛО та російську мову від хунти".

Як відомо, станом на початок жовтня на територіях окупованого Росією Донбасу в складі терористичних угруповань знаходилося 11 тисяч росіян.

На засіданні Ради безпеки ООН 20 вересня президент Петро Порошенко продемонстрував російські військові квитки - факт того, що Росія керує терористичною діяльністю на Донбасі.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОРосіяГеращенко Ірина
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