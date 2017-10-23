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Геращенко рассказала, как из российских военных на Донбассе делают украинцев

Понедельник, 23 октября 2017, 16:08

У военнослужащих РФ, которых присылают воевать на Донбасс, забирают паспорта, чтобы скрыть их российское происхождение.

Об этом сообщает в Facebook Ирина Геращенко, член временной контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая собирается в Минске.

"Из источников, которым доверяем, получена информация, что у российских "ихтамнет", которых перебрасывают на Донбасс, в принудительном порядке на время выполнения боевых задач изымают российские паспорта и военные билеты и вручают бумажки "граждан лднр", - пишет она.

Геращенко объяснила, что это делается на случай гибели таких военных на Донбассе. Тогда, по ее словам, их нельзя будет идентифицировать как россиян.

Участница ВКГ рассказала, что на последней встрече в Минске, когда обсуждали поездку координатора ОБСЕ в тюрьмы на оккупированных территориях, представители ОРЛО начали настаивать, чтобы координатор встретился с "гражданами России, которые давно живут в Луганске и вот решили получить паспорта "республик", поскольку хотят защищать ОРДЛО и русский язык от хунты".

Как известно, по состоянию на начало октября на территориях оккупированного Россией Донбасса в составе террористических группировок находилось 11 тысяч россиян.

На заседании Совета безопасности ООН 20 сентября президент Петр Порошенко продемонстрировал российские военные билеты - факт того, что Россия руководит террористической деятельностью на Донбассе.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОРосcияГеращенко Ирина
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