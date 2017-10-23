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НАБУ готується завести справу на Онищенка через відсутність декларації

Понеділок, 23 жовтня 2017, 17:17

Національне антикорупційне бюро надіслало інформацію про відсутність декларації депутата-втікача Олександра Онищенка до НАЗК.

Про це повідомляє бюро на звернення проекту "Марлін".

"В ході досудового розслідування детективами НАБУ направлено відповідні матеріали на адресу НАЗК щодо неподання Онищенко О.Р. щорічної декларації за 2016 рік. В подальшому Національним бюро на запит НАЗК направлені додаткові матеріали", - зазначають в антикорупційному бюро.

Вже після аналізу НАЗК в бюро приймуть рішення про внесення факту неподання декларації Онищенком до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше, в аналогічній ситуації НАБУ відмовилося порушувати справу через відсутність декларації іншого депутата-втікача Сергія Клюєва.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок. Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

16 жовтня Онищенко заявив, що отримав політичний притулок ще у квітні, втім країну не зазначив.

Українська правда

Теми: НАЗКНАБУОнищенко
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