НАБУ відмовилося порушувати справу через відсутність декларації Клюєва

Національне антикорупційне бюро вирішило не відкривати кримінальне провадження через відсутність е-декларації депутата-втікача Сергія Клюєва.

Така інформація міститься у відповіді на звернення проекту "Марлін".

У бюро наголошують: наразі немає підстав вважати, що народний депутат Клюєв не подав декларацію навмисно.

"Відповідно до листа Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України станом на 29.03.2017 р. Клюєв Сергій Петрович, 19.08.1969 р. н., значиться у міжнародному розшуку", - акцентують у НАБУ.

Там додають, що статтею 366-1 Кримінального кодексу (умисне неподання декларації) прямо передбачено головну ознаку - наявність прямого умислу на неподання декларації суб’єктом декларування.

"На даний час не вбачається наявності достатніх суб’єктивних даних щодо наявності складу кримінальних правопорушень, що віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро України, підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на даний час відсутні", - повідомили в бюро.

Детективи зазначили, що інформація про відсутність декларації народного депутата Сергія Клюєва буде взята до уваги.

Максимальна відповідальність за умисне неподання декларації, згідно зі згаданою статтею 366-1, - позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У НАБУ повідомили, що Клюєв оголошений в розшук Генеральною прокуратурою з червня 2015 року. Він підозрюється у заволодінні державним майном.

Як повідомлялося, у січні 2016 Верховна Рада дала дозвіл на арешт Сергія Клюєва, оскільки він проходить у кількох справах, у тому числі щодо махінацій із оформленням резиденції Януковича в Межигір'ї. У 2015 році він втік з України.

У травні 2017 року Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента Віктора Януковича та його оточення, в тому числі і Сергія Клюєва.

Наприкінці травня 2017 року стало відомо, що помічники депутата-втікача Сергія Клюєва досі отримують зарплату.