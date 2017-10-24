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Британцю, який критикує Путіна, знову дозволили в'їзд до США

Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:38

Британцеві Вільяму Браудеру, який очолює фонд "Hermitage Capital", поновили дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів Америки.

"Чудові новини! Мій ESTA (відмову у візі США) було поновлено", – написав він сам у Twitter.

"Я успішно зареєструвався на рейс до США", – повідомив Браудер.

"Тепер нам потрібно виправити фальшивий ордер на арешт Інтерполу", – додав він.

Напередодні Браудер заявив, що США позбавили його дозволу на в'їзд до країни після того, як Росія внесла його до бази Інтерполу.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – дозвіл на в'їзд у США, який поширюється на пасажирів із країн, для яких діє безвізовий режим.

Американські сенатори Бен Кардін і Джон Маккейн висловилися проти анулювання візи британському підприємцю, співзасновнику фонду "Hermitage Capital" Вільяму Браудеру.

Російська влада звинувачує главу фонду "Hermitage Capital" у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Сам Браудер переконаний, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду "Hermitage Capital" Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.

Раніше Браудер заявляв, що генеральний прокурор Росії Юрій Чайка причетний до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для "роздмухування антиросійської істерії".

Олена Рощенко, УП

Теми: СШАРосіяПутінВелика Британія
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