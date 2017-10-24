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Адвокати і Мосійчук вимагають, щоб Коханівського випустили з-за грат

Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:50

Адвокати лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського і депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук вимагають, щоб Коханівського випустили з-за грат.

Про це заявила адвокат Мосійчука Нонна Надіч.

Мосійчук заявляє, що тримати у клітці заборонено законом, бо це не скляний "акваріум".

Захист аргументує своє прохання тим, що суддя ввечері винесла рішення про те, щоб Коханівський не був у клітці. Суддя визнала, що таке рішення було.

 

"Але вночі той зал було розтрощено. Ми не можемо забезпечити тримання підозрюваного, яке б забезпечило його безпеку. Так, клітка - це порушення", - сказала суддя.

"Я побоююсь за здоров’я і життя підозрюваного у зв’язку з тими подіями, які відбулися вчора. Тому він має лишитися там", - додала вона.

Мосійчук на це заявив: "Тобто ви застосовуєте катування Коханівського? Поліції достатньо, щоб забезпечити порядок і безпеку".

 

"Я як депутат не можу допустити, щоб у моїй присутності відбувалося катування. Будь-який громадянин має припинити катування. А поліцію закликаю забезпечити безпеку Коханівському", - зазначив Мосійчук.

Він також спробував зламати грати, але вони не піддалися. Інший адвокат вимагає викликати швидку, бо за його словами Коханівського побили при штурмі.

 

На обличчі Коханівського, на лобі, дійсно є сліди крові.

Суддя зазначила, що розглядатиме клопотання по черзі.

Далі адвокат заявив про відввід судді.

Мосійчук заявив, що не дозволить проводити засідання.

Суддя сказала, що депутати використовують суд, як політичну трибуну.

Також вона зазначила, що вночі Коханівський відмовився повернутися до СІЗО, хоча має туди повернутися до обрання запобіжного заходу.

"Тобто підозрюваний не підкорився суду", - заявила суддя.

Вона також сказала, що Мосійчук заважає здійснювати правосуддя.

На вимогу адвокатів суддя погодилася викликати швидку.

В свою чергу адвокат заявляє, що Коханівський не відмовляється виконувати жодних рішень. Вимагає, щоб звільнили, бо підозру він отримав через 25 годин, а має бути не пізніше за 24 години.

Станом на 11.19 до залу суду приїхали лікарі швидкої.

Суддя оголосила технічну перерву.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Мосійчуксуд
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