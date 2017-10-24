Адвокаты и Мосийчук требуют, чтобы Коханивского выпустили из-за решетки

Адвокаты лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского и депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук требуют, чтобы Коханивского выпустили из-за решетки.

Об этом заявила адвокат Мосийчука Нонна Надич.

Мосийчук заявляет, что держать в клетке запрещено законом, потому что это не стеклянный "аквариум".

Защита аргументирует свою просьбу тем, что судья вечером вынесла решение о том, чтобы Коханивский не был в клетке. Судья признала, что такое решение было.

"Но ночью тот зал был разбит. Мы не можем обеспечить содержание подозреваемого, которое бы обеспечило его безопасность. Да, клетка - это нарушение", - сказала судья.

"Я опасаюсь за здоровье и жизнь подозреваемого в связи с теми событиями, которые произошли вчера. Поэтому он должен остаться там", - добавила она.

Мосийчук на это заявил: "То есть вы применяете пытки к Коханивскому? Полиции достаточно, чтобы обеспечить порядок и безопасность".

"Я как депутат не могу допустить, чтобы в моем присутствии происходило пытки. Любой гражданин должен прекратить пытки. А полицию призываю обеспечить безопасность Коханивскому", - отметил Мосийчук.

Он также попытался сломать решетки, но они не поддались.

Другой адвокат потребовал вызвать скорую, потому что, по его словам, Коханивского избили при штурме.

На лице Коханивского, на лбу, действительно есть следы крови.

Судья отметила, что будет рассматривать ходатайства по очереди.

Далее адвокат заявил об отводе судьи.

Мосийчук заявил, что не позволит проводить заседание.

Судья сказала, что депутаты используют суд как политическую трибуну.

Также она отмечает, что ночью Коханивский отказался вернуться в СИЗО, хотя обязат туда вернуться до избрания меры пресечения.

"То есть подозреваемый не подчинился суду", - заявила судья.

Она также сказала, что Мосийчук мешает осуществлять правосудие.

По требованию адвокатов судья согласилась вызвать скорую.

В свою очередь адвокат заявляет, что Коханивский не отказывался выполнять никаких решений. Требует, чтобы его отпустили, потому что подозрение он получил через 25 часов, а должно быть не позднее 24 часов.

По состоянию на 11.19 в зал суда приехали врачи скорой.

Судья объявила технический перерыв.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалою, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Оксана Коваленко, УП