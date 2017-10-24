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У Святошинському суді побили 3 журналістів, 2 із них схопили помилково

Вівторок, 24 жовтня 2017, 12:53

Поліцейські побили у Святошинському райсуді Києва мінімум трьох журналістів під час операції з розблокування роботи суду, який мав розглянути справу Миколи Коханівського. .

Журналіст Сергій Томіленко написав у Facebook: "Спецпризначенці побили мінімум трьох журналістів - Дмитра Реплянчука ("Громадське ТБ"), Сергія Лефтера (УНІАН) та Кирила Милишева ("Страна.UA")".

"Посвідчення виривалися, камери трощилися. Сергія та Кирила запроторили у автозак разом з активістами, але начебто дільничні у відділенні виявилися адекватними – про це мені написав тільки що Кирило", – додав він.

Кирила Малишева та Сергія Лефтера уже відпустили з відділку.

Спершу повідомлялося, що під гарячу руку поліцейських потрапили двоє журналістів – Дмитро Реплянчук і Сергій Лефтер..

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що затримання Лефтера було помилковим.

"Приносимо вибачення тим двом працівникам ЗМІ, які випадково постраждали. Якщо будуть отримані від нього і від Дима Реплянчук заяви про застосування сили поліцейськими щодо журналістів, вони будуть розглянуті відповідно до закону і прийняті відповідні рішення", – написав він у Facebook.

"Причина всього цього безладу – абсолютно деструктивні дії групи підтримки підозрюваного, які розтрощили судову залу і перешкоджали правосуддю", – додав Шевченко.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІмедіаполіціясуд
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