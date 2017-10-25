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Захист Зайцевої змирився з її арештом

Середа, 25 жовтня 2017, 13:02

Адвокат учасниці резонансного ДТП в Харкові Олени Зайцевої не збирається оскаржувати арешт своєї підзахисної.

Про це захисник підсудної Юлія Козир повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо подавати апеляцію. Не хочемо привертати увагу, створювати ажіотаж навколо Зайцевої Олени", - сказала вона.

Як повідомлялося, 20 жовтня Зайцеву, яку звинувачують у наїзді на групу людей в Харкові, в результаті якого загинули 5 людей, заарештували на 2 місяці без права внесення застави.

Теми: ДТПХарківсударешт
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