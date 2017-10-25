Захист Зайцевої змирився з її арештом

Адвокат учасниці резонансного ДТП в Харкові Олени Зайцевої не збирається оскаржувати арешт своєї підзахисної.

Про це захисник підсудної Юлія Козир повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо подавати апеляцію. Не хочемо привертати увагу, створювати ажіотаж навколо Зайцевої Олени", - сказала вона.

Як повідомлялося, 20 жовтня Зайцеву, яку звинувачують у наїзді на групу людей в Харкові, в результаті якого загинули 5 людей, заарештували на 2 місяці без права внесення застави.