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Защита Зайцевой смирилась с ее арестом

Среда, 25 октября 2017, 13:02

Адвокат участницы резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой не собирается обжаловать арест своей подзащитной.

Об этом защитник подсудимой Юлия Козырь сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не будем подавать апелляцию. Не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой Елены", - сказала она.

Как сообщалось, 20 октября Зайцеву, которую обвиняют в наезде на группу людей в Харькове, в результате которого погибли 5 человек, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Темы: ДТПХарьковсударест
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