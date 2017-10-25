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Геращенко: Звільненням героїв РФ буде виторгувати пом'якшення санкцій

Середа, 25 жовтня 2017, 18:20

Після звільнення членів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Росія намагатиметься вибити для себе пом'якшення санкцій.

Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко 25 жовтня на брифінгу в Києві біля Адміністрації президента.

"Я переконана, що серед тих бонусів, які намагається виторгувати російська сторона, це і пом'якшення санкцій і повернення до Парламентської асамблеї ради Європи. Тому що там зараз іде дуже серйозна боротьба за повернення делегації РФ без передумов, без виконання резолюцій ПАРЄ", – сказала вона.

"Очевидно, що такий важливий гуманітарний крок, як звільнення героїв, є серйозним козирем, яким Путін буде потім розмахувати перед світовою спільнотою, розповідаючи про те, що потрібно йти на поступки РФ", – зазначила віце-спікер.

Водночас Геращенко наголосила, що позиція української сторони залишається незмінною.

"Ми закликаємо світ тримати єдність в одному питанні: повернення територіальної цілісності і суверенітету України в повному обсязі, повна деокупація і деанексація Криму і Донбасу, звільнення всіх заручників і політв'язнів. Без цих передумов, без повного виконання пакету Мінських угод і звільнення Криму не може бути й мови, що Росія начебто стала на путь істинний", – зазначила нардеп.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що звільнення Умерова й Чийгоза стало наслідком політичного тиску та ізоляції, яку світ виставив Росії і зазначив, що потрібно й далі продовжувати роботу з об'єднання світу у протистоянні російській агресії.

Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.

Валентина Романенко, УП

Теми: кримські татариРосіясанкції
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