Геращенко: Освобождением героев РФ будет выторговать смягчение санкций

После освобождения членов Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Россия будет пытаться выбить для себя смягчения санкций.



Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко 25 октября на брифинге в Киеве возле Администрации президента.



"Я убеждена, что среди бонусов, которые пытается выторговать российская сторона, это и смягчения санкций и возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Потому что там сейчас идет очень серьезная борьба за возвращение делегации РФ без предпосылок, без выполнения резолюций ПАСЕ", – сказала она.



"Очевидно, что такой важный гуманитарный шаг, как освобождение героев, является серьезным козырем, которым Путин (президент РФ -ред.) будет потом размахивать перед мировым сообществом, рассказывая о том, что нужно идти на уступки РФ", – отметила вице-спикер.



Вместе с тем Геращенко отметила, что позиция украинской стороны остается неизменной.



"Мы призываем мир держать единство в одном вопросе: возвращение территориальной целостности и суверенитета Украины в полном объеме, полная деоккупация и деанексация Крыма и Донбасса, освобождение всех заложников и политзаключенных. Без этих предпосылок, без полного выполнения пакета Минских соглашений и освобождения Крыму не может быть и речи, что Россия якобы стала на путь истинный", – отметила нардеп.



В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что освобождение Умерова и Чийгоза стало следствием политического давления и изоляции, которую мир выставил России и отметил, что необходимо и дальше продолжать работу по объединению мира для противостояния российской агрессии.

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.



Валентина Романенко, УП