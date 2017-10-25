Вибухівку для замаху на Мосійчука заклали у мотоцикл - Шкіряк

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі "112" каналу.

"Попередньо, вибухівка була закладена у припаркований мотоцикл або моторолер і приблизно, за попередніми оцінками, потужність вибуху могла дорівнювати до кілограма в тротиловому еквіваленті", - розповів Шкіряк.

Також за інформацією журналістів 112 каналу, помер охоронець нардепа Мосійчука.

Наразі у лікарні перебуває дружина нардепа Мосійчука.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

Замах на народного депутата з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.