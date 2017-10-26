У Талліні вручали премію імені Шеремета

В Таллінні під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства відбулася церемонія вручення журналістської премії імені Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У 2017 ця нагорода була присуджена Афгану Мухтарли – незалежному азербайджанському журналісту-розслідувачу, якого спецслужби викрали в Грузії 29 травня та таємно перевезли до Азербайджану.

26 жовтня цю нагороду вручили дружині журналіста, Лейлі Мустафаєвій, оскільки її чоловік досі перебуває у в’язниці. Раніше повідомлялося, що журналісти з 16 країн вимагають звільнити журналіста з в'язниці Азербайджану.

Лейла Мустафаєва повідомила, що її чоловік передав через адвоката лист зі зверненням до учасників форуму, але згодом адвоката обшукали і конфіскували цей документ.

Премію імені Шеремета вручають за сміливість та відданість журналістським стандартам представникам ЗМІ з країн-членів Східного партнерства. Афган Мухтарли писав статті, зокрема, про незаконний трафік та контрабанду через кордон Азербайджану.

Цього року дану премію вручають вдруге. Першим лауреатом, визначеним минулого року, став український журналіст, кримчанин Микола Семена.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет трагічно загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва, вбивці підклали вибухівку під автомобіль. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, про що стало відомо лише 21 вересня.