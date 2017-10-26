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ГПУ продолжает намекать, что отец Залищук причастен к "схеме Клименко"

Четверг, 26 октября 2017, 16:22

Генеральная прокуратура продолжает настаивать на подозрении в причастности отца народного депутата от БПП Светланы Залищук к "преступной схеме экс-министра доходов и сборов Александра Клименко".

Такой вывод можно сделать из слов генпрокурора Юрия Луценко, который сделал соответствующий пост в Facebook 26 октября, не называя при этом фамилий.

"Военная прокуратура проводит 25 обысков по местам жительства бывших руководителей банка "Капитал". Одним из руководителей его Киевского отделения был отец народного депутата Украины от БПП. Зная последовательную антикоррупционную риторику этого народного депутата, вызывает удивление заявление о невиновности родственника", – пишет глава ГПУ.

"Закон один для всех. Семейные отношения не могут быть ни отягчающим ни реабилитирующим обстоятельством", – добавил Луценко.

По его словам, преступная схема так называемых "налоговых площадок" экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко использовала банк "Капитал" для денежных перечислений, направленных на незаконное возмещение НДС и вывода наличных.

Как известно, 26 октября появилась информация, что следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастных к руководству банка "Капитал", и местом расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".

Сообщалось, что следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", "который является отцом одного из народных депутатов Украины".

Народный депутат от БПП Светлана Залищук подтвердила, что ее отец действительно в свое время возглавлял один из филиалов банка "Капитал", но не имеет никакого отношения к делам Клименко.

Украинская правда

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Темы: КлименкоГенпрокуратура
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