Дело Дыминского: Охранник, взявший вину в ДТП, подпадает под амнистию

Охранник бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского Андрей Борщ, подозреваемый в причастности к смертельному ДТП во Львовской области, подпадает под амнистию.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

В публикации отмечается, что следователь Нацполиции обратился в суд с ходатайством, согласно которому попросил продления меры пресечения для Борща

в виде домашнего ареста. Мотивировано оно было тем, что Генпрокуратура продлила срок расследования уголовного производства до 19 февраля 2018 года и требуется провести еще ряд следственных действий.

"Однако суд, который состоялся 18 октября, лишь частично удовлетворил ходатайство следствия, отметив, что Борщ подпадает под амнистию", - сообщает агентство.

В решении сказано, что поскольку Борщ имеет постоянное место жительства, женат и имеет несовершеннолетнего ребенка, ранее не нарушал условий, которые требовало от него следствие, а также "с учетом того, что он подпадает под действие закона Украины "Об амнистии в 2016 году", следственный судья считает возможным изменить условия меры пресечения".

В итоге, суд обязал его сдать загранпаспорт, а также запретил общаться с потерпевшими и свидетелями.

Срок действия ограничения продлен до 17 декабря.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнесмену была официально вручена повестка на допрос. Через час Дыминский вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.

5 сентября охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

Полиция сообщала, что изъятые из автомобиля бизнесмена Петра Дыминского биологические образцы будут отправлены на молекулярно-генетическую, автотехническую и другие экспертизы.

Украинская правда