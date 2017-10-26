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Чийгоз і Умеров зустрілися з президентом Туреччини

Четвер, 26 жовтня 2017, 21:26

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Турчеччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

"Буквально 20 хвилин тому в Анкарі закінчилася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом", - написав Чубаров.

Під час зустрічі Умеров і Чийгоз подякували президенту Туреччини за його зусилля по їхньому звільненню. А також попросили його допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, заарештованих і засуджених на окупованому півострові кримських татар, українців і людей інших національностей.

Зустріч відбулась в офіційній резиденції Ердогана у Білому палаці.

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Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві. 

Раніше очікувалось, що звільнені українські політв'язні повернуться 26 жовтня. Однак пізніше стало відомо, що вони прилетять в Київ у п’ятницю, 27 жовтня о 13:50.

Теми: кримські татариТуреччина
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