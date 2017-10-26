Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чийгоз и Умеров встретились с президентом Турции

Четверг, 26 октября 2017, 21:26

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

"Буквально 20 минут назад в Анкаре закончилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгоз", - написал Чубаров.

Во время встречи Умеров и Чийгоз поблагодарили президента Турции за его усилия по их освобождению. А также попросили его помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных на оккупированном полуострове крымских татар, украинцев и людей других национальностей.

Встреча состоялась в официальной резиденции Эрдогана в Белом дворце.

Читайте также: "Чийгоз и Умеров. Все, что известно о политзаключенных"

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября. Однако позже стало известно, что они прилетят в Киев в пятницу, 27 октября в 13:50.

Темы: крымские татарыТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: