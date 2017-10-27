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Постраждала від вибуху на Солом'янці прийшла до тями

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 13:08

Постраждала від вибуху в Солом'янському районі Києва Надія Тарасенко прийшла до тями.

Про це розповіла її донька Ірина Рибіцька телефоном телеканалу "112 Україна".

"Вона вже прийшла до тями, слава Богу. Сьогодні її перевели з реанімації в палату. Півгодини тому десь це сталося", – повідомила Ірина.

"Лікарі кажуть, що найголовніше, щоб не було ускладнень після операції. Якщо ускладнення не буде, то дають цілком ...", – продовжила вона.

На запитання, чи допомагав хтось, наприклад, із місцевої влади, дочка постраждалої відповіла: "Ніхто нам не допомагав. Ми не отримували ні пропозицій, ні співчуття".

Як відомо, увечері 25 жовтня на вулиці Адама Міцкевича у Києві поряд із телеканалом "Еспресо" стався вибух, у якому постраждали нардеп Ігор Мосійчук і ще двоє людей, а двоє загинули.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата.

У результаті загинули колишній співробітник МВС юрист Михайло Морміль і охоронець нардепа Руслан Кушнір, а сам Ігор Мосійчук, політолог Ігор Бала і Надія Тарасенко отримали серйозні поранення і перебувають у лікарні.

Зокрема, у Надії Тарасенко з голови довелося дістати металеву кульку був начинений вибуховий пристрій: він зруйнував черепну кістку.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиїв
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