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Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії

Четвер, 26 жовтня 2017, 08:49
Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії
dw

Служба безпеки розслідує факт вибуху у Києві, в результаті якого постраждав народний депутат України Ігор Мосійчук та ще четверо громадян, двоє з яких загинули.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

У коментарі "Українській правді" вона уточнила, що крім охоронця народного депутата загинув місцевий мешканець 1981 року народження. Він просто проходив поруч.

Стан постраждалої жінки стабільний, вона перебуває в лікарні.

Ігоря Мосійчука та політтехнолога Віталія Балу прооперовано.

Слідчі Головного управління СБУ у Києві та області відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Наразі слідство розглядає всі версії, вже встановлено що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування депутата", – сказано в повідомленні.

На місці подій працює спільна слідчо-оперативна група правоохоронців, яка встановлює деталі трагедії.

За даними поліції, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб.

Спершу повідомлялося про одного загиблого – охоронця депутата, який не пережив поранень

Нардеп Дмитро Лінько повідомив, що загиблого охоронця звали Руслан Кушнір. А помічник депутата Олега Ляшка на громадських засадах Юрій Федун повідомив, що загиблого перехожого звали Михайло.

Вибух кваліфіковано як теракт.

Вибух поруч із Мосійчуком продовжує низку підривів, які сталися з липня 2016 року.

Як відомо, за понад рік жертвами вибухів, зокрема, стали журналіст Павло Шеремет, чиновник СБУ Олександр Хараберюш, чиновник Міноборони Максим Шаповал, працівник СБУ Юрій Возний, доброволець Алі Тімаєв.

Читайте також: Вибухонебезпечна країна. Найгучніші підриви останніх років

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: МосійчукСБУ
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