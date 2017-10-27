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Пострадавшая от взрыва на Соломенке пришла в себя

Пятница, 27 октября 2017, 13:08

Пострадавшая от взрыва в Соломенском районе Киева Надежда Тарасенко пришла в сознание.

Об этом рассказала ее дочь Ирина Рыбицкая по телефону телеканалу "112 Украина".  

"Она уже пришла в сознание, слава Богу. Сегодня ее перевели из реанимации в палату. Полчаса назад где-то это случилось", – сообщила Ирина.

"Врачи говорят, что самое главное, чтобы не было осложнений после операции. Если осложнение не будет, то дают вполне…", – продолжила она.

На вопрос, помогал ли кто-то, например, из местных властей, дочь пострадавшей ответила: "Никто нам не помогал. Мы не получали ни предложение, ни сочувствия".

Как известно, вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве рядом с телеканалом "Эспрессо" случился взрыв, в котором  пострадали нардеп Игорь Мосийчук и еще два человека, а двое погибли.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.

В результате погибли бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормил и охранник нардепа Руслан Кушнир, а сам Игорь Мосийчук, политолог Игорь Бала и Надежда Тарасенко получили серьезные ранения и находятся в больнице.

В частности, у Надежды Тарасенко из головы пришлось достать металлический шарик, которым было начинено взрывное устройство: он раздробил черепную кость.

Алена Рощенко, УП

Темы: взрывКиев
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