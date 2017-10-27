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Джемілєв розповів, чому РФ погодилась звільнити Умерова та Чийгоза

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 15:00
Джемілєв розповів, чому РФ погодилась звільнити Умерова та Чийгоза

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв пояснив, чому Росія все ж погодилась звільнити Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, і зробила це через Туреччину.

Про це він розповів на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль" у п'ятницю.

На питання журналістів, що могло змусити Росію відпустити заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу, Джемілєв відповів:

"Дуже великий тягар провини на Російській Федерації. Вони зараз, мабуть, хочуть якимось чином пом'якшити ставлення світової громадськості".

За його словами, тепер російські дипломати спробують використовувати цей аргумент, щоб просити Захід про зняття з РФ санкцій.

Також лідер кримських татар пояснив, що видавали політв'язнів Туреччини тому, що президент цієї країни Реджеп Тайіп Ердоган ще підтримує відносини з російським лідером Володимиром Путіним.

"У світі не так багато залишилося президентів, які водять дружбу з Путіним. Ердоган ще підтримує з ним якісь стосунки", - зазначив Джемілєв.

Він розповів також, що 6 жовтня, перед тим як Ердоган мав зустрічатися з Путіним, турецька діаспора кримських татар звернулася до нього з проханням на зустрічі з президентом РФ поставити питання про звільнення керівників кримського меджлісу.

"А кримськотатарська діаспора становить 7-8% населення Туреччини. З нею Ердоган не рахуватися не міг", - підкреслив Джемілєв.

Крім того, за його словами, коли турецький лідер приїжджав до України, він називав кримських татар рідним народом і обіцяв робити все можливе для його блага.

"Він (Ердоган - ред.) чітко на зустрічі з Путіним поставив умову звільнити Умерова та Чийгоза", - повідомив Джемілєв.

Також, розповів він, у 2015 році турецька правозахисна група провела моніторинг ситуації в Криму і зробила неприємні для Росії висновки. Результати дослідження "лягли на стіл" Ердогана, а той пред'явив їх Путіну.

"Ердоган має дуже об'єктивну інформацію про те, що відбувається в окупованому Криму і, я думаю, він буде продовжувати надавати нам допомогу як у деокупації, так і у звільненні політв'язнів", - резюмував Джемілєв.

Як відомо, у п'ятницю звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня їх видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Євген Кізілов, УП

Теми: кримські татариКримРосіяокупація
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