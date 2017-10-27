Джемилев рассказал, почему РФ согласилась освободить Умерова и Чийгоза

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев объяснил, почему Россия все же согласилась освободить Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и сделала это через Турцию.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" в пятницу.

На вопрос журналистов, что могло заставить Россию отпустить заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа, Джемилев ответил:

"Очень большой груз вины на Российской Федерации. Они сейчас, видимо, хотят каким-то образом смягчить отношение мировой общественности".

По его словам, теперь российские дипломаты попытаются использовать этот аргумент, чтобы просить Запада о снятии с РФ санкций.

Также лидер крымских татар пояснил, что выдавали политзаключенных Турции потому, что президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган еще поддерживает отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

"В мире не так много осталось президентов, которые водят дружбу с Путиным. Эрдоган еще поддерживает с ним какие-то отношения", - отметил Джемилев.

Он рассказал также, что 6 октября, перед тем как Эрдоган должен был встречаться с Путиным, турецкая диаспора крымских татар обратилась к нему с просьбой на встрече с президентом РФ поставить вопрос об освобождении руководителей крымского меджлиса.

"А крымскотатарская диаспора составляет 7-8% населения Турции. С ней Эрдоган не считаться не мог", - подчеркнул Джемилев.

Кроме того, по его словам, когда турецкий лидер приезжал в Украину, он называл крымских татар родным народом и обещал делать все возможное для его блага.

"Он (Эрдоган – ред.) четко на встрече с Путиным поставил условие освободить Умерова и Чийгоза", - сообщил Джемилев.

Также, рассказал он, в 2015 году турецкая правозащитная группа провела мониторинг ситуации в Крыму и сделала неприятные для России выводы. Результаты исследования "легли на стол" Эрдогана, а тот предъявил их Путину.

"Эрдоган имеет очень объективную информацию о том, что происходит в оккупированном Крыму и, я думаю, он будет продолжать оказывать нам содействие как в деоккупации, так и в освобождении политзаключенных", - резюмировал Джемилев.

Как известно, в пятницу освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Евгений Кизилов, УП