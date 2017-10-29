РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості"

Рада Федерації Росії звинуватила спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера у спробі "зірвати мінські домовленості".

Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов, пишуть "РИА Новости".

"Відсутність миротворців із РФ не відповідає – а, називаючи речі своїми іменами, суперечить мінським угодам, які є єдиним варіантом вирішення ситуації на сході України", — зазначив Косачов.



Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.