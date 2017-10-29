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РФ о миротворцах на Донбассе: "Это попытка сорвать минские договоренности"

Воскресенье, 29 октября 2017, 01:04
РФ о миротворцах на Донбассе: Это попытка сорвать минские договоренности

Совет Федерации России обвинил спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера в попытке "сорвать минские договоренности".

Об этом заявил председатель комитета по международным делам Константин Косачев, пишут "РИА Новости".

"Отсутствие миротворцев из РФ не отвечает  а называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом разрешения ситуации на востоке Украины",  отметил Косачев.

Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

Волкер считает, что Резолюцию ООН о миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

Темы: РосcияДонбассУкраинаСША
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