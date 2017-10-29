РФ о миротворцах на Донбассе: "Это попытка сорвать минские договоренности"

Совет Федерации России обвинил спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера в попытке "сорвать минские договоренности".

Об этом заявил председатель комитета по международным делам Константин Косачев, пишут "РИА Новости".

"Отсутствие миротворцев из РФ не отвечает – а называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом разрешения ситуации на востоке Украины", – отметил Косачев.

Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

Волкер считает, что Резолюцию ООН о миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.