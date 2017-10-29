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Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ

Неділя, 29 жовтня 2017, 20:54

Бойовики відмовили патрулю місії  ОБСЄ в доступі до смт.Сєдове  поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це йдеться у звіті місії, який розміщено на сайті організації. 

"Озброєні чоловіки на блокпості у непідконтрольному уряду смт.Сєдове поблизу кордону з РФ зупинили патруль СММ і відмовили спостерігачам у доступі", - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ зазначили, що патрулі місії не можуть потрапити у цей населений пункт з квітня 2017 року.

 

Українська правда 

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Теми: ДонбасДНРОБСЄ
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