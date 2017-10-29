Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ
Неділя, 29 жовтня 2017, 20:54
Бойовики відмовили патрулю місії ОБСЄ в доступі до смт.Сєдове поблизу кордону з Російською Федерацією.
Про це йдеться у звіті місії, який розміщено на сайті організації.
"Озброєні чоловіки на блокпості у непідконтрольному уряду смт.Сєдове поблизу кордону з РФ зупинили патруль СММ і відмовили спостерігачам у доступі", - йдеться у повідомленні.
В ОБСЄ зазначили, що патрулі місії не можуть потрапити у цей населений пункт з квітня 2017 року.
Українська правда