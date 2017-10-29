Боевики полгода не пускают ОБСЕ в поселок на границе с РФ
Воскресенье, 29 октября 2017, 20:54
Боевики отказали патрулю миссии ОБСЕ в доступе к смт.Седово возле границы с Российской Федерацией.
Об этом говорится в отчете миссии, который размещен на сайте организации.
"Вооруженные мужчины на блокпосту в неподконтрольном правительству смт.Седово вблизи границы с РФ остановили патруль СММ и отказали наблюдателям в доступе", - говорится в сообщении.
В ОБСЕ отметили, что патрули миссии не могут попасть в этот населенный пункт с апреля 2017 года.
Украинская правда