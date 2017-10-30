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БПП каже, що перемагає у 108 тергромадах, а "Батьківщина" – що у 14

Понеділок, 30 жовтня 2017, 09:32

Партія "БПП "Солідарність" перемагає на виборах до об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє сайт партії.

"За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, 108 переможців, або 53,73%,  на посади голів ОТГ  – висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з них – 16 міських ОТГ, 30 селищних та 62 сільських.

"Жодна інша політична сила не наближається до цього  результату. Кандидати від ВО "Батьківщина" за попередніми даними лідирують у 10 ОТГ, "Аграрної партії" – у 5 ОТГ, партії "Наш край" – у 5 ОТГ, "За конкретні справи" – у 3 ОТГ, "УКРОП", "Радикальна партія" та "Сила людей" – по 1 ОТГ", - додали у БПП.

Також відзначається, що представники "БПП "Солідарність" перемогли у переважній більшості регіонів.

"У Донецькій області партія "БПП "Солідарність" показала 100-відсотковий результат.

Найбільше громад кандидати від "БПП"  очолять у Дніпропетровській області – 17, Волинській області – 12, Черкаській – 8, Вінницькій – 7, Харківській – 7, Івано-Франківській – 7, Львівській – 7", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "БПП "Солідарність" перемагає у виборах депутатів новостворених об’єднаних громад.

"За результатами підрахунку половини бюлетенів партія отримує не менше 600 депутатських мандатів. ВО "Батьківщина" – 520, Аграрна партія – 221, "Наш край" – 102, Радикальна партія – 93,  "УКРОП" – 154, Опозиційний блок – 25, ВО "Свобода" – 58, Самопоміч – 63, Відродження – 22, Народний фронт – 22, 725 – депутати – самовисуванці", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, партія "Батьківщина" заявляє, що перемогу на виборах голів ОТГ здобули 14 її кандидатів та 11 самовисуванців, які йшли за підтримки партії.

Відзначається, що партія ВО "Батьківщина" висунула своїх кандидатів у 200 об’єднаних територіальних громадах.

Зокрема, 3 698 кандидатів в депутати міських, сільських та селищних рад, 56 кандидатів на посаду голів – 13 міських, 43 сільських та селищних ОТГ.

Загалом 29 жовтня обирали 4 тисяч 506 депутатів об’єднаних територіальних громад.

Як відомо, Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в об’єднані територіальні громади, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориБППБатьківщина
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