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Клуб Jugendhub, де був рейд, поки прикрили

Понеділок, 30 жовтня 2017, 12:25

Київський нічний клуб Jugendhub, де в суботу правоохоронці затримали 17 осіб, не працюватиме впродовж двох місяців.

Про це в адміністрації клубу повідомили в коментарі "112 Україна".

"Ми поспілкувалися з адміністрацією закладу, вони сказали, що клуб не буде функціонувати 2 місяці. За інформацією поліцейських, заклад опечатано, і поки не буде функціонувати", – зазначила кореспондент.

На сторінці клубу Jugendhub у Facebook повідомлень про призупинення роботи немає.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня в нічному клубі у Шевченківському районі Києва правоохоронці, застосувавши силу, затримали 17 осіб, у яких нібито були наркотики, понад 30 відвідувачів клубу вночі забрали до військкомату.

Серед відвідувачів були 11 малолітніх, їх передали батькам.

Під час обшуку зафіксовано, що клуб функціонує без дозвільних документів і перебуває в аварійному стані: у приміщенні порушено норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж і не працюють санвузли.

Станом на 29 жовтня усіх затриманих відпустили.

Очевидці заявляли, що затримання проводилося з грубим застосуванням сили і побиттям відвідувачів, обшукували відвідувачів без понятих, під час рейду поліцейські використовували грубу лексику.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига назвав "беззаконням" відправку до військкомату відвідувачів клубу Jugendhub і заявив, що порушників чекає тривалий судовий процес.

"Українська правда" у Threads

Теми: скандалКиїв
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