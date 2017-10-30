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Клуб Jugendhub, где был рейд, пока прикрыли

Понедельник, 30 октября 2017, 12:25

Киевский ночной клуб Jugendhub, где в субботу правоохранители задержали 17 человек, не будет работать в течение двух месяцев.

Об этом в администрации клуба сообщили в комментарии "112 Украина".

"Мы пообщались с администрацией заведения, они сказали, что клуб не будет функционировать 2 месяца. По информации полицейских, заведение опечатано, и пока не будет функционировать", – отметила корреспондент.

На странице клуба Jugendhub в Facebook сообщений о приостановлении работы нет.

Как известно, в ночь на 28 октября в ночном клубе Киева в Шевченковском районе правоохранители, применив силу, задержали 17 человек, у которых якобы были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат.

Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям. 

В ходе обыска зафиксировано, что клуб функционирует без разрешительных документов и находится в аварийном состоянии: в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.

По состоянию на 29 октября всех задержанных отпустили.

Очевидцы заявляли, что задержание проводилось с грубым применением силы и избиением посетителей, обыскивали посетителей без понятых, во время рейда полицейские использовали грубую лексику.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга назвал "беспределом" отправку в военкомат посетителей клуба Jugendhub и заявил, что нарушителей ожидает длительный судебный процесс. 

Темы: скандалКиев
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