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Напад на журналістку "Еха Москви": в мережу виклали нове відео

Понеділок, 30 жовтня 2017, 15:54

У мережу виклали нове відео з чоловіком, який напав на ведучу "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер, зняте камерами спостереження в редакції російського ЗМІ.

На ролику видно, як нападник - Борис Гріц - йде по коридору і заходить в кімнату з Фельгенгауер.

Через деякий час вона вибігає з цієї кімнати, в сусідню - до колег, притискаючи рукою рану на шиї.

Як відомо, 23 жовтня у приміщенні радіостанції "Ехо Москви" напали на журналістку Тетяну Фельгенгауер.

Зловмисник на ім'я Борис Гріц прорвався до редакції і завдав їй удару ножем в горло.

Фельгенгауер була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали. 

Він стверджує, що близько п'яти років "перебував у телепатичному контакті з журналісткою". За словами злочинця, журналістка його "кожну ніч знущалася над ним, використовуючи телепатію".

Українська правда

 

Теми: РосіяЗМІскандал
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