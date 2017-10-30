Нападение на журналистку "Эхо Москвы": в сеть выложили новое видео

В сеть выложили новое видео с мужчиной, который напал на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, снятое камерами наблюдения в редакции российского СМИ.

На ролике видно, как нападавший – Борис Гриц – идет по корридору и заходит в комнату с Фельгенгауэр.

Спустя некоторое время она выбегает из этой комнаты, в соседнюю – к коллегам, прижимая рукой рану на шее.

Видео нападения на Фельгенгауэр pic.twitter.com/BOkqRvjZtM — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) October 30, 2017

Как известно, 23 октября в помещении радиостанции "Эхо Москвы" напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Злоумышленник по имени Борис Гриц прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в горло.

Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Грица задержали.

Он утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". По словам преступника, журналистка его "каждую ночь изводила, используя телепатическую связь".

Украинская правда