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Україна планує відкрити торговельне представництво в Канаді

Вівторок, 31 жовтня 2017, 00:20

Україна планує делегувати до Канади торговельного представника, який сприятиме розвитку економічних відносин між державами.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман під час перебування у Торонто, передає Укрінформ.

"Я готовий підтримати ідею щодо торгового представника України, адже наші можливості у Канаді треба посилити. Оскільки це країна, з якою віднедавна є зона вільної торгівлі, треба це максимально використовувати, і така місія мала би бути", – сказав Гройсман.

Прем`єр попросив посла України в Канаді Андрія Шевченка "відпрацювати" цю ініціативу.

Як відомо, раніше Гройсман анонсував, що влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.

Теми: УкраїнаКанадаГройсман
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