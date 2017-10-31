Україна планує відкрити торговельне представництво в Канаді
Вівторок, 31 жовтня 2017, 00:20
Україна планує делегувати до Канади торговельного представника, який сприятиме розвитку економічних відносин між державами.
Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман під час перебування у Торонто, передає Укрінформ.
"Я готовий підтримати ідею щодо торгового представника України, адже наші можливості у Канаді треба посилити. Оскільки це країна, з якою віднедавна є зона вільної торгівлі, треба це максимально використовувати, і така місія мала би бути", – сказав Гройсман.
Прем`єр попросив посла України в Канаді Андрія Шевченка "відпрацювати" цю ініціативу.
Як відомо, раніше Гройсман анонсував, що влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.