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Украина планирует открыть торговое представительство в Канаде

Вторник, 31 октября 2017, 00:20

Украина планирует отправить в Канаду торгового представителя, который будет способствовать развитию экономических отношений между государствами.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время пребывания в Торонто, передает Укринформ.

"Я готов поддержать идею относительно торгового представителя Украины, ведь наши возможности в Канаде надо усилить. Поскольку это страна, с которой недавно работает зона свободной торговли, надо это максимально использовать, и такая миссия должна быть",  сказал Гройсман.

Премьер попросил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко "отработать" эту инициативу.

Как известно, ранее Гройсман анонсировал, что летом 2018 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту КиевТоронто.

Темы: УкраинаКанадаГройсман
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