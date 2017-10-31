Украина планирует открыть торговое представительство в Канаде

Украина планирует отправить в Канаду торгового представителя, который будет способствовать развитию экономических отношений между государствами.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время пребывания в Торонто, передает Укринформ.

"Я готов поддержать идею относительно торгового представителя Украины, ведь наши возможности в Канаде надо усилить. Поскольку это страна, с которой недавно работает зона свободной торговли, надо это максимально использовать, и такая миссия должна быть", – сказал Гройсман.

Премьер попросил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко "отработать" эту инициативу.

Как известно, ранее Гройсман анонсировал, что летом 2018 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев–Торонто.