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Аксьонов назвав звинувачення в держзраді маячнею, але "готовий свідчити"

Вівторок, 31 жовтня 2017, 11:39

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляє, що готовий у режимі відеоконференцзв'язку дати українському суду пояснення у кримінальній справі про державну зраду, в якій його звинувачують.

Про це він заявив у вівторок журналістам у Сімферополі, передає російське видання ТАСС.

"За необхідності можна дати пояснення (українському суду) в режимі відеоконференцзв'язку ... з майданчиків, наприклад, Генпрокуратури Російської Федерації, перебуваючи конкретно на території РФ", – сказав Аксьонов.

Він пояснив, що, кажучи про бажання дати свідчення у цій справі, "хоче продемонструвати Україні, що кримчан не можна судити за їх вибір на користь Росії".

Підконтрольний Кремлю глава регіону додав, що вважає звинувачення в державній зраді "смішними".

"Та маячня, яку там пред'являють мені і моїм колегам, навіть читати смішно. Я абсолютно не звертаю на це увагу", – зазначив політик.

У державній зраді крім Аксьонова звинувачують так званого "спікера" кримського парламенту Володимира Константинова, а також "екс-прокурора" Криму Наталю Поклонську.
ТАСС відзначає, що раніше їх адвокат Максим Могильницький заявляв, що всі три фігуранти справи готові брати участь в кримінальному процесі та давати показання.

Як відомо, Російська Федерація з 2014 року веде гібридну війну проти України, після того як окупувала Крим.

Світова спільнота висловила підтримку територіальної цілісності України і рішуче засудила незаконну анексію півострова.

Росія не визнає факту анексії і називає її "відновленням історичної справедливості".

Теми: Крим
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