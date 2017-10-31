Аксьонов назвав звинувачення в держзраді маячнею, але "готовий свідчити"

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляє, що готовий у режимі відеоконференцзв'язку дати українському суду пояснення у кримінальній справі про державну зраду, в якій його звинувачують.



Про це він заявив у вівторок журналістам у Сімферополі, передає російське видання ТАСС.



"За необхідності можна дати пояснення (українському суду) в режимі відеоконференцзв'язку ... з майданчиків, наприклад, Генпрокуратури Російської Федерації, перебуваючи конкретно на території РФ", – сказав Аксьонов.



Він пояснив, що, кажучи про бажання дати свідчення у цій справі, "хоче продемонструвати Україні, що кримчан не можна судити за їх вибір на користь Росії".



Підконтрольний Кремлю глава регіону додав, що вважає звинувачення в державній зраді "смішними".



"Та маячня, яку там пред'являють мені і моїм колегам, навіть читати смішно. Я абсолютно не звертаю на це увагу", – зазначив політик.



У державній зраді крім Аксьонова звинувачують так званого "спікера" кримського парламенту Володимира Константинова, а також "екс-прокурора" Криму Наталю Поклонську.

ТАСС відзначає, що раніше їх адвокат Максим Могильницький заявляв, що всі три фігуранти справи готові брати участь в кримінальному процесі та давати показання.



Як відомо, Російська Федерація з 2014 року веде гібридну війну проти України, після того як окупувала Крим.



Світова спільнота висловила підтримку територіальної цілісності України і рішуче засудила незаконну анексію півострова.



Росія не визнає факту анексії і називає її "відновленням історичної справедливості".