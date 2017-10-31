Аксенов назвал обвинения в госизмене бредом, но "готов дать показания"

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявляет, что готов в режиме видеоконференцсвязи дать украинскому суду пояснения по уголовному делу о государственной измене, в которой его обвиняют.

Об этом он заявил во вторник журналистам в Симферополе, передает российское издание ТАСС.

"При необходимости можно дать пояснения (украинскому суду) в режиме видеоконференцсвязи… с площадей, например, Генпрокуратуры Российской Федерации, находясь конкретно на территории РФ", – сказал Аксенов.

Он пояснил, что, говоря о желании дать показания по этому делу, "хочет продемонстрировать Украине, что крымчан нельзя судить за их выбор в пользу России".

Подконтрольный Кремлю глава региона добавил, что считает обвинения в госизмене "смешными".

"Тот бред, который там предъявляют мне и моим коллегам, даже читать смешно. Я абсолютно не обращаю на это внимание", – отметил политик.

В госизмене кроме Аксенова обвиняют так называемого "спикера" крымского парламента Владимира Константинова, а также "экс-прокурора" Крыма Наталью Поклонскую.

ТАСС отмечает, что ранее их адвокат Максим Могильницкий заявлял, что все три фигуранта дела готовы участвовать в уголовном процессе и давать показания.

Как известно, Российская Федерация с 2014 года ведет гибридную войну против Украины, после того как оккупировала Крым.

Мировое сообщество выразило поддержку территориальной целостности Украины и решительно осудило незаконную аннексию полуострова.

Россия не признает факта аннексии и называет ее "восстановлением исторической справедливости".