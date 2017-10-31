Воинской части в Одессе восстановят ограждение за счет застройщика

Фирма-застройщик за свой счет восстановит периметр ограждения военного аэродрома "Школьный" в Одессе и в полном объеме вернет военным вывезено имущество.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

В сообщении отмечается, что после совещания в Одесской ОГА, состоявшейся 30 октября, с участиием мэра Одессы, Нацполиции, представителей компании "Югтранстерминал" и руководства ВСУ, договорились, что фирма-застройщик восстановит периметр ограждения военного аэродрома за свой счет и в полном объеме вернет военным вывезено имущество.

Также в пресс-службе добавляют, что по факту событий на территории воинской части А3571 Военной службой правопорядка ВСУ проведено служебное расследование и выявлено ряд правонарушений.

"30 октября 2017 года начальником Южного территориального управления ВСП от имени военного прокурора Одесского гарнизона направлено сообщение о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 УК Украины "Самоуправство" и ст. 197-1 УК Украины "Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство", - говорится в сообщении.

Также добавляют, что пока указанный земельный участок находится под усиленной охраной оперативно-дежурной службы воинской части и подразделений Нацполиции.

Как известно, ранее командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

29 октября в полиции заявили, что не было попытки захвата неизвестными воинской части вблизи Одессы и поэтому не будут возбуждать дело из-за отсутствия правонарушения.

Украинская правда